В Доме национальностей в Москве открылась выставка картин Натальи Шевченко, героями ее работ стали выдающиеся певцы, танцоры и музыканты из России и Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Россию и Азербайджан связывает многое, и одна из главных ролей в этом принадлежит людям культуры. Муслим Магомаев, Гара Гараев, Насими, Вагиф Мустафазаде - эти имена одинаково знакомы и значимы для жителей обеих стран, которые когда-то были частью единого государства. Именно им посвящена выставка российской художницы Натан (Натальи Шевченко), которая открылась в Доме национальностей по инициативе межпарламентской группой дружбы Россия-Азербайджан.

"Часть этой экспозиции недавно привозили в Баку, и выставка имела большой успех, - говорит руководитель Центра РАД Наталия Красовская. - И главное в том, что для художницы ее герои - не просто известные люди. Каждый из них значим для Натан, это люди, творчество которых повлияло на нее. То есть экспозиция не просто показывает артистов, поэтов, музыкантов России и Азербайджана - она демонстрирует, как наследие двух стран слилось и отозвалось в душе российской художницы".

У Натан очень узнаваемый стиль: сочные, яркие краски, широкие мазки и удивительная способность передавать пластику тела, в каком-то смысле переносить на холст ритм и звук. Неудивительно, что у многих ее полотен зрители замирали, как завороженные.

"Мне понравилась картина "Темная ночь" на которой изображена танцовщица и луна над водой: здесь чувствуется легкость, прозрачность, наивность, - делится впечатлениями одна из посетительниц, Екатерина. - Очень впечатлили те истории, которые рассказывала Натан о своих героях. Она заставляет тебя задуматься, заставляет рисовать внутри себя по впечатлениям, которые получил, пока смотрел на картину. Например, когда я смотрела на "Темную ночь", я думала о том, что деревня, изображенная на том берегу - место силы для нарисованной девушки, и она приходила сюда, чтобы набраться решимости для того, чтобы достичь своей мечты".

Художница действительно много рассказывала о том, как и благодаря кому появились на свет ее произведения. Один из главных ее героев - Муслим Магомаев.

"Он как чистый родник, - говорит Натан. - Это голос, с которым я выросла, и я очень люблю этого артиста. Современный мир настолько быстрый и суетливый, но именно голос Магомаева меня успокаивает. Когда открывалась моя выставка в Азербайджане, моя подруга сказала, что я должна написать его портрет в честь такого события. И вот так я узнала, что Баку - родина Магомаева. Прежде я никогда об этом не задумывалась. Тот портрет остался в Государственной академии художеств Азербайджана. А тот, что представлен на выставке в Москве - новый. Обычно, когда я заканчиваю писать картину в мастерской, то перед тем, как уехать домой, фотографирую то, что получилось. Глядя дома на фото, я увидела: свет падает так, что на ухе Магомаева просматривается лев. Я вернулась в мастерскую и обвела. И вот что интересно: Магомаев был львом по знаку зодиака!"

"То, что художница рассказывала о своих картинах, просто открыло мне глаза на многие вещи. - Это вновь впечатления одной из зрительниц, пришедших на выставку. - Мне поэтому больше всего запомнились портреты Муслима Магомаева и Барышникова. Огромное спасибо всем организаторам: хороший художник, прекрасные картины, интересная манера подачи и представления произведений".

И действительно - во время открытия выставки прошел небольшой концерт, который позволил еще глубже проникнуться совершенно особой атмосферой. Ведь хотя каждое полотно здесь индивидуально и рассказывает особую историю о каждом человеке, но в целом создается ощущение, что Чайковский, Насими, Барышников, Гараев, Хворостовский, Шаляпин - все это одна общая история.

"Идея проведения выставки, сама ее концепция очень хороша. Мне очень понравился портрет Барышникова. Художник очень тонко чувствует суть этого артиста: глядя на картину, я вспомнил его танец на песню Высоцкого "Кони привередливые", - делится впечатлениями Роман.

Мы говорим у портрета Сергея Есенина, под которым написано: "Прощай, Баку тебя я больше не увижу". И, кажется, что Натан умеет воплощать на холсте не только музыку и останавливать полное силы движение. Есть в ней еще и особое, тонкое предчувствие, свойственное таланту: жаркие, полные экспрессии, во всех смыслах особенные картины ее поразительно точно отражают сам дух Баку. Города, в котором художница впервые побывала только в этом году...

"Мы не случайно выступили соорганизаторами выставки, - говорит руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев. - Работы Натальи Шевченко выразительны и понятны публике самых разных стран, они даже не требуют лишних слов для их восприятия. Именно такие творцы помогают нам наводить мосты культуры и дружбы между народами. Когда ее выставка проходила в Баку весной этого года, о работах Натан очень тепло отзывались народные художники Азербайджана Омар Эльдаров и Фуад Салаев. Я уверен, что первая поездка на гостеприимную землю Азербайджана - не единственная, и будущие путешествия в Страну огней ещё принесут художнице новые впечатления и темы для её творчества".

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!