Решением исполнительного комитета СНГ Бакинский книжный центр (Baku Book Center) удостоен грамоты "За большую работу по развитию отечественного книгораспространения и международного книгообмена в 2018 году", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Чуть более года назад, а точнее, в августе 2018 года, свои двери для бакинцев и многочисленных гостей столицы распахнул Бакинский книжный центр. Всего за один год работы БКЦ добился больших успехов и стал одним из самых интересных и необычных мест нашего города. Сегодня плодотворный труд коллектива БКЦ получил высокую оценку за рубежом - решением исполкома СНГ за большую работу по развитию книгораспространения и международного книгообмена БКЦ признан победителем конкурса книготорговых предприятий государств - участников СНГ по итогам 2018 года! Церемония награждения состоялась 6 сентября в Москве, в одном из павильонов ВДНХ, в рамках работы Международной книжной выставки-ярмарки", - отметила директор центра, писательница Гюнель Анаргызы.

Бакинский книжный центр открыл свои двери для посетителей 1 сентября 2018 года.

Созданный по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Бакинский книжный центр предлагает широкий ассортимент книг различных жанров на азербайджанском, русском, турецком, английском, китайском, французском, немецком, арабском и других языках.

Площадь БКЦ, расположенного на пересечении улиц Узеира Гаджибейли и Гоголя, составляет около 2500 квадратных метров. Основная цель БКЦ - пробудить в людях интерес к книге как к носителю культурных, духовных ценностей и полезных знаний.

На 1-ом и 2-ом этажах представлены книги, изданные Фондом Гейдара Алиева.

На 1-ом этаже можно приобрести сувениры известного бренда I love Baku, продукцию компании Azermarka, мировые бестселлеры, альбомы по культуре и искусству, ноты, пособия для музыкантов и путеводители для туристов. Здесь также работает кафе Coffeemood, где за чашкой ароматного кофе или чая можно насладиться чтением любимой книги или журнала, попробовать аппетитные десерты, отдохнуть от столичной суеты, встретиться с друзьями.

На 2-ом этаже расположен читальный зал, уголок для слабовидящих людей, детский уголок, зона для проведения различных литературных и культурных мероприятий, учебная зона, отдел канцелярских товаров. Здесь регулярно проводятся презентации книг, литературные и музыкальные вечера, встречи с деятелями культуры и искусства, тематические мастер-классы, литературные чтения, языковые курсы, детские мероприятия.

В центре также организуются мероприятия с участием международных организаций и дипломатических представительств. На специальных сенсорных экранах можно получить информацию обо всех книгах, представленных в центре, ознакомиться с новинками.

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