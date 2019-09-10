Известный исполнитель, выходец из Южного Азербайджана Сами Юсиф исполнил в своем неповторимом стиле газель величайшего азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими "Я не вмещусь".

Как передает Oxu.Az, заслуженная артистка Самира Алиева и Тейяр Байрамов дополнили выступление партиями мугама, передает Day.Az.

Сами Юсифа сопровождал живой хор и оркестр, состоящий из 57 музыкантов.

Видео исполнения на официальном Youtube-канале С.Юсифа набрало более 100 тысяч просмотров за 15 часов.

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