https://news.day.az/culture/1154671.html Газель Насими в исполнении Сами Юсифа набрала рекордное количество просмотров - ВИДЕО
Газель Насими в исполнении Сами Юсифа набрала рекордное количество просмотров - ВИДЕО
Известный исполнитель, выходец из Южного Азербайджана Сами Юсиф исполнил в своем неповторимом стиле газель величайшего азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими "Я не вмещусь".
Как передает Oxu.Az, заслуженная артистка Самира Алиева и Тейяр Байрамов дополнили выступление партиями мугама, передает Day.Az.
Сами Юсифа сопровождал живой хор и оркестр, состоящий из 57 музыкантов.
Видео исполнения на официальном Youtube-канале С.Юсифа набрало более 100 тысяч просмотров за 15 часов.
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