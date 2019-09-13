По приказу Главного управления культуры города Баку в детской музыкальной школе №6 имени А. Бакиханов состоялось новое назначение.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Управления, на должность директора школы была назначена известная оперная певица, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

Фидан Гаджиева родилась 7 сентября 1976 года в Баку. В 1984 году поступила в класс фортепиано средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. В 1994 году поступила на факультет сольного пения (вокал) Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова. Является студенткой профессора Гусейна Алиева. В 1998 году взяла мастер-классы по вокальному искусству у народной артистки Российской Федерации, всемирно известной Ирины Архиповой. C 1996 года - солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. С 2000 года сотрудничает с Государственным театром оперы и балета Мерсина Турции. В 2002 году поступила в аспирантуру под руководством профессора Гусейна Алиева. В 2010 году продолжила обучение вокалу у всемирно известного меццо-сопрано Бруно Бальёне.

Н. Гасымова

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