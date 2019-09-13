С 12 по 15 сентября в Стамбуле, в 14-й раз проходит ежегодная ведущая региональная ярмарка современного искусства Contemporary Istanbul. Помимо коммерческих галерей на ярмарке будет представлен ряд некоммерческих спецпроектов. Восемь арт-платформ со всего мира, отобранных и приглашенных к участию арт-дирекором ярмарки Аниссой Туати, составят новую карту современного искусства и будут объединены под названием "A Spaces".

Как сообщает Day.Az, Азербайджан в этом году представлен арт-платформой Ta(r)dino 6. В рамках проекта посетители смогут ознакомиться с экспозицией, состоящей из работ молодых азербайджанских художников Агиля Абдуллаева, Фархада Фарзалиева, Ситары Ибрагимовой, Назрин Мамедовой, Самира Салахова и Вусала Рагима. Ta(r)dino 6 также продемонстрирует работы Имрана Меджидова - художника, чей талант был незаслуженно забыт, и чьи работы до недавнего времени были скрыты от зрителей.

Отметим, что Ta(r)dino 6 - это молодая, быстроразвивающаяся платформа, объединившая творческих людей из разных стран. Запуск проекта состоялся 1 февраля 2019 года в Баку. Независимая организация предлагает художникам площадки для экспериментов и дает возможности для самовыражения.

Основное направление деятельности Ta(r)dino 6 на сегодняшний день - арт-комиссии, профессиональное обучение, лекции и мастер-классы от местных и международных художников и кураторов. Такая стратегия разработана с целью поддержать бакинское арт-сообщество, в особенности, альтернативное, повысить международный интерес к азербайджанскому современному искусству.

Напомним, что первым проектом Ta(r)dino 6 стало открытие персональной выставки Самира Салахова, прошедшей в формате квартирника в центре Баку. Вторым проектом стал организованный при поддержке американского посольского гранта Alumni MAX цикл семинаров с Элис Ву - куратором и модельером из Сан-Франциско.

Наибольший международный интерес арт-платформа Ta(r)dino 6 привлекла проектом "Турандот. Радиозагадки" на профессиональном показе 58-й Венецианской биеннале современного искусства в мае этого года. Однодневное событие, названное "альтернативным павильоном Азербайджана", прошло в уникальном месте - самом большом частном ботаническом саду Венеции.

"Турандот. Радиозагадки" на сегодняшний день является крупнейшим независимым проектом современного искусства из Азербайджана. Эта пятиканальная радиоинсталяция - результат сотрудничества художника Фархада Фарзалиева, поэта Лейли Салаевой, куратора Асли Самадовой, музыковеда Джахангира Селимханова с более чем 50 участниками из 10 стран.

Проект "Турандот. Радиозагадки" отобран для участия в Contemporary Istanbul. Работа представлена в павильоне PlugIn, который объединит в себе новые технологии и цифровое искусство.

Ta(r)dino 6 - независимая самофинансируемая организация. Основная команда состоит из трех человек: кураторов Асли Самедовой и Лесли Грей, и арт-менеджера Ольги Селезнёвой. Задача команды Ta(r)dino 6 - помогать азербайджанским художникам создавать проекты, которые могут быть представлены широкой аудитории в Азербайджане и за его пределами. Помимо стамбульского проекта Ta(r)dino 6 готовит осеннюю программу в Баку: персональную выставку берлинской художницы Ксении Финк в Музее современного искусства и в собственном пространстве Ta(r)dino, лекцию участника Венецианского биеннале лондонского художника и философа Зейгама Азизова.

Ta(r)dino 6 готовит проекты по принципу "высокая эффективность при небольших затратах" и строит деятельность на сотрудничестве и взаимной поддержке, разрушая многие сложившиеся международные практики и стереотипы о работе в сфере искусства. Для продолжения реализации проектов в Азербайджане и других странах Ta(r)dino 6 активно ищет поддержку в виде грантов и спонсорства, открыто к партнерству с местными и международными институтами.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!