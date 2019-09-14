На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку пройдут гастроли Тбилисского академического русского драматического театра имени А.Грибоедова. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

15 октября в 19.00 коллектив тбилисского театра представит бакинскому зрителю оригинальную постановочную версию по произведению Николая Гоголя "Шинель".

Хрестоматийная история Акакия Акакиевича - маленького человека в большом городе, в очень оригинальной и неожиданной трактовке театра из Грузии имела ошеломительный успех на Международном театральном фестивале в Санкт-Петербурге (апрель 2019 года).

"Вы думаете, шинель - это вид верхней одежды? Ничего подобного! Шинель - это идея о любви и о мечте, идея об абсолюте человеческих чувств, идея о гармонии и о совершенстве. Шинель - это попытка выстроить мир с идеальными отношениями, это вечные поиски истины. Шинель - это попытка найти гармонию в большом мегаполисе, где люди живут и чувствуют на бегу... ", - отмечено в сообщении театра.

"Шинель" - это замечательный спектакль с участием блистательных актёров, которых бакинский зритель уже знает по предыдущим спектаклям. В роли Башмачкина выступит Аполлон Кублашвили. В спектакле также принимают участие заслуженная артистка Грузии Людмила Артёмова-Мгебришвили, Михаил Арджеванидзе, Арчил Бараташвили, Михаил Гавашели, Нино Кикачеишвили, Мариам Кития, Иванэ Курасбедиани, Гванца Шарвадзе.

Сценическая версия и постановка - лауреата Государственной премии Грузии, лауреата премии им. К.Марджанишвили Автандила Варсимашвили, сценография - народный художник Грузии Мириан Швелиддзе.

Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az.

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