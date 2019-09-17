Директор Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, оперный исполнитель, заслуженный артист Рамиль Гасымов в новом телевизионном сезоне стал ведущим передачи "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Объединяющая нас культура). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе телеканала.

Первым гостем нового телепроекта стал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев. Выпуск передачи можно посмотреть в День национальной музыки - 18 сентября в 21.30.

Главная цель передачи, совместного проекта Mədəniyyət TV и Министерства культуры Азербайджана, - пропаганда национальной культуры и наследия, наших ценностей, истории и музыкальных традиций, представление широкой общественности современной талантливой молодежи.

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