13 сентября в Сураханском центральном Доме культуры имени Г. Аббасова состоялся очередной концерт из цикла "Путешествие в мир мугама". Мероприятие, организованное Международным центром мугама при поддержке Главного управления культуры города Баку, было посвящено дню национальной музыки, ежегодно отмечающемуся 18 сентября.

Как сообщает Day.Az, на вечере мугама в исполнении молодых ханенде прозвучали народные песни, таснифы, а также мугам-дестгях.

Солисты Центра мугама - народный артист Эльнур Зейналов, ханенде Алмаханум Ахмедли, Кёнуль Халилзаде и Нисбет Садраева представили интересную программу, исполнив мугамы "Махур", "Шур", народные песни и таснифы.

Наряду с жителями Сураханского района, на концерте присутствовало руководство Главного управления культуры города Баку, а также сотрудники ведомств, находящихся в подчинении Управления.

Концертная программа была встречена с большим интересом.

Отметим, что проект, стартовавший в июле, продолжится до конца текущего года. На концертах, реализуемых в центрах культуры, находящихся в подчинении Главного управления культуры города Баку, в исполнении солистов Международного центра мугама, лауреатов конкурсов мугама звучат прекрасные произведения народной музыки, мугамы и таснифы.

До нынешнего времени Центр мугама реализовал ряд проектов. Среди удачных проектов, совместно реализуемых с телевизионными каналами, посольствами, различными организациями, следует также отметить Международный конкурс молодых пианистов CASPIAN ETUDE, организованный Главным управлением культуры города Баку при поддержке Центра мугама.

Н. Гасымова

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