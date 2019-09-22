27 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева выступит Государственный симфонический оркестр Чукурова под управлением народного артиста Азербайджана, известного дирижера Ялчина Адыгезалова.

Солировать будет исполнитель на танбуре Мурат Салим Токач.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, в рамках концертной программы прозвучат произведения А. Меликова, Ф. Амирова, Ниязи, Э. Инала, У.Дж.Эркина, а также турецкие произведения для саза, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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