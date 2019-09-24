В Союзе композиторов Азербайджана в рамках ХI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялась научная музыковедческая конференция и концерт, посвященные 100-летию выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Солтана Гаджибекова и 70-летию заслуженного деятеля искусств республики, композитора Исмаила Гаджибекова. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Союза.

Конференцию вступительным словом открыла председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде, рассказавшая о вкладе этих двух известных представителей славного рода Узеира Гаджибейли в музыкальное искусство страны.

На конференции с докладами выступили: заслуженный учитель Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, профессор Ульвия Иманова ( "Исмаил Гаджибеков как яркий представитель азербайджанской композиторской школы"), заслуженный учитель, доктор философии по искусствоведению, профессор Адиля Юсифова ("Неизвестные страницы творчества Солтана Гаджибекова"), доктор философии по искусствоведению Нателла Искендерова ("Значение творчества Исмаила Гаджибекова в современной музыке Азербайджана").

В музыкальной части мероприятия прозвучали произведения юбиляров. "Скерцо" Солтана Гаджибекова исполнил Государственный струнный квартет в составе: лауреатов международного конкурса Джейлы Сеидовой (1-я скрипка) и Солтан Мамедовой (2-я скрипка), заслуженных артистов Вахтанга Иманова (альт) и Алексея Милтых (виолончель). "Увертюру" С.Гаджибекова представил фортепианный дуэт в составе народной артистки Егяны Ахундовой и лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде. "Вариации на тему Каприса Паганини" Исмаила Гаджибекова прозвучали в исполнении молодого пианиста Наримана Месимова.

Н. Гасымова

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