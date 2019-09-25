Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева впервые выступил Кунминский филармонический оркестр "Silk Road".

Как передает Day.Az, концерт, собравший аншлаг, был богат премьерами и выступлениями известных солистов. За дирижерским пультом в этот вечер был заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Вечер начался с исполнения произведений китайских композиторов: "Ода красного флага" Лу Циминга и "Танец народа Яо" Сьёвен Понга, которые звучали в стране впервые.

Продолжился концерт выступлением известного российского пианиста, лауреата международных конкурсов Мирослава Култышева и молодого трубача Исрафиля Расулова.

Солисты и оркестр исполнили Концерт №1 для фортепиано, струнного оркестра и трубы Дмитрия Шостаковича. Их выступление завершилось продолжительными овациями зала и пианисту пришлось сдаться требованиям публики и продолжить выступление.

Следует отметить, что это произведение в 2015 году в Нью-Йорке И.Расулов исполнил вместе со всемирно известной пианисткой Мартой Аргерих.

Во втором отделении бакинских меломанов ждало выступление еще одного яркого солиста - на сцену вышел народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин. Он исполнил Концерт для виолончели с оркестром Йозефа Гайдна. Подчеркнем, что выступления артиста, который в прошлом году был на закрытии Фестиваля, в Баку ждали многие. Виртуозное исполнение завершилось восторженными возгласами "браво" и бурными аплодисментами.

В заключение вечера оркестр порадовал зал исполнением симфонической поэмы "Дон Жуан" Рихарда Штрауса.

Многочисленная публика осталась довольна концертом, что выражалось в овациях и требованиях исполнить "бис".

Добавим, что среди многочисленной публики присутствовали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, первый заместитель министра Вагиф Алиев, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, видные деятели культуры и искусств, общественные деятели и др.

Н. Гасымова

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