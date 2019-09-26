Видные общественные деятели, известные представители культуры и науки сегодня посетили Аллею почетного захоронения, почтив память основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было посвящено 58-й годовщине со дня смерти народного артиста СССР. К памятнику были возложены цветы. В мероприятии приняли участие председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, народный писатель Эльчин Эфендиев и другие. В своем выступлении сын прославленного вокалиста Бюльбюля - известный исполнитель и композитор, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу выразил признательность всем, кто пришел почтить память народного артиста СССР.

Было отмечено, что Бюльбюль своим неповторимым творчеством внес большой вклад в азербайджанское музыкальное искусство. Бюльбюль является одной из незаменимых личностей в национальной культуре, его имя живет в сердцах слушателей, голос и искусство радуют, являются ярким примером для молодого поколения. Азербайджанское государство всегда высоко оценивало творчество великого исполнителя - его память увековечена, в Баку воздвигнут памятник, проводится конкурс имени Бюльбюля и другие значимые мероприятия.

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