Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 16 ноября в 19:00 состоится концерт памяти видной исполнительницы, народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Дворца.

На вечере известные азербайджанские артисты исполнят композиции из репертуара Шовкет Алекперовой. В программе прозвучат мугамы, народные песни, произведения азербайджанских композиторов, которые исполняла народная артистка.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

Телефон для справок - (012) 441-21-31.

Шовкет Алекперова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Она была третьим ребёнком в рабочей семье, воспитывавшей шестерых детей. Её отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, в жюри которого находились композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекперова была принята в новосозданный Азербайджанский государственный хор. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгулу Сарабский. В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаев). К тому времени Шовкет Алекперова уже была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуар входили мугамы Сейгях, Гатар, Шахназ, а также песни азербайджанских композиторов и народов Средней Азии. За свою творческую деятельность она посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире. Шовкет Алекперова скончалась 7 февраля 1993 года в Баку. Похоронена на Аллее почетного захоронения.

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