"В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь:

Я суть, я не имею места - и в бытие я не вмещусь.

Все то, что было, есть и будет, - все воплощается во мне,

Не спрашивай! Иди за мною. Я в объясненья не вмещусь.

Вселенная - мой предвозвестник, мое начало - жизнь твоя.

Узнай меня по этим знакам, но я и в знаки не вмещусь"

Насими

В Азербайджане начинается грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", который пройдет с 28 сентября по 1 октября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими". В 2019 году именем поэта была названа малая планета, ранее обозначаемая как 1995 UN2 в астероидном поясе.

Насими сыграл значительную роль в развитии национальной поэзии, считается отцом азербайджанского "дивана" (литературный жанр на Ближнем и Среднем Востоке), писал в жанрах газель, рубаи и туюг. Насими создал первые шедевры азербайджанской поэзии, заложив основы азербайджанского литературного языка. Он также был первым поэтом в истории азербайджанской литературы, писавшим любовные лирические стихи - газели на азербайджанском языке. Насими являлся последователем хуруфизма, одной из ветвей суфизма. Поэтическое наследие Насими содержит ряд лирико-философских стихов, отражающих широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира были источником вдохновения поэта на его пути к познанию жизни и Вселенной. А гуманизм Насими связан именно с его пониманием высокого назначения человека, ощущением безграничности его возможностей. Его стихи воспевали красоту и разум человека, служили освобождению личности от всякого рода условностей, отказу от аскетизма, фанатизма и догм. Творения Насими получили широкую известность на Ближнем Востоке и в Средней Азии, а впоследствии и во всем мире.

В рамках фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий. Фестиваль обещает запомниться рядом новшеств, интересных проектов, презентаций, композиций, выступлений.

Впервые на фестивале исследователи и знатоки поэзии представят свои комментарии и обсудят свое видение одной выбранной газели Насими. Свое толкование газели "Mən ki, dərvişəm, fəqirəm, padişahi-aləməm" представят более десяти авторов из Азербайджана, России, Ирана, Турции и Египта. На фестивале с лекциями выступят известные в мировом масштабе "насимиведы", поэты, ученые и философы. На лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, исследователь из США Алан Годлас, а также, живущий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов проведут параллели между философией Насими и рядом теорий и концепций современного периода.

В рамках фестиваля также будут презентованы книги немецкого ученого, известного "насимиведа" Михаэля Хесса и живущего в Великобритании исследователя Орхана Миргасымова о Насими и хуруфизме.

На фестивале будут показаны фильмы, удостоенные известной международной кинопремии SİGNİS по межрелигиозному диалогу в сфере кино.

В фильме финского режиссера Аки Каурисмяки "По ту сторону надежды" рассказывается об общении и дружбе представителей разных культур, говорящих на разных языках и ведущих различный образ жизни.

В рамках цикла мероприятий 28 сентября при совместной организации Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) стартует I Бакинский международный традиционный фестиваль ремесленников "Народные ремесла".

В этом году в рамках фестиваля "Насими" также будет реализован социально-культурный проект "Рождение надежды" ("Ümidin yaradılması") с участием воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов. 30 участников, привлеченных к дизайнерским курсам по проекту, отразили свои мечты в рисунках, перенесенных затем на футболки. В рамках фестиваля будет организована демонстрация и продажа этих футболок. Проект нацелен на развитие творческих способностей воспитанников и выпускников детдомов и школ-интернатов, и создание возможностей занятости для них.

В дни фестиваля в Баку и Шамахы будет проведен ряд выставок. На выставке "İrfani sirlər", которая откроется во Дворце ширваншахов в Баку 28 сентября, будут демонстрироваться произведения десяти художников и скульпторов из Азербайджана, Турции, Франции и Узбекистана. В экспозиции на территории Дворца будут представлены посвященные аспектам духовно-нравственного развития образцы "видеоарта", графики, а также инсталляции и кинетические объекты.

30 сентября в Археолого-этнографическом музейном комплексе "Гала" пройдет международный симпозиум скульптуры "Песнь камня", а в Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" - международная выставка "От отбросов к искусству". На бездействующем промышленном складе в бакинском поселке Гала состоится общественная презентация проекта в сфере искусства "Danışan divarlar" ("Говорящие стены"). В рамках этого проекта пройдет ознакомление с произведениями, созданными на стенах в жанре "urban/streetart" художниками из Азербайджана, Бразилии, Южной Африки, Испании, Нидерландов и Франции, а также будет продемонстрировано настенное панно по рисункам творчески одаренных детей из Бакинских поселков Бузовна и Мардакан.

В рамках фестиваля в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина, на которой будет демонстрироваться также его известное произведение "Ölümsüzlük odası". Выставка, которая откроется первого октября, продлится до 31 марта 2020 года.

В Шамахинском районе откроется выставка, на которой будут представлены в различной технике и стилях миниатюры из рукописи "Шамахинская антология" (1468, Британский музей, Лондон). Этот шедевр азербайджанского искусства миниатюры является свидетельством того, что в 15-м веке Шамахы была культурным центром, и здесь существовала высокая книжная культура.

В Шамахы также состоится открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими. Автором произведения, созданного из частиц легких металлов, является художник Рашад Алекперов.

Будут также обнародованы результаты ряда конкурсов, объявленных в рамках фестиваля "Насими".

Откроется также итоговая выставка конкурса ковровых эскизов Азербайджанского национального музея ковра, посвященная Насими. В экспозиции будут демонстрироваться ковры, сотканные по мотивам трех произведений поэта, и ставшие победителями конкурса, продемонстрированы ковровые эскизы, выбранные жюри из представленных работ.

Также будут объявлены результаты конкурса на лучшее поэтическое произведение в духе Насими или в подражание его поэзии, проведенного среди молодых поэтов-участников проекта "SÖZ" министерства культуры.

В рамках фестиваля в исполнении деятелей искусств и групп из различных стран будут представлены музыкальные программы и спектакли. В этих программах прозвучат образцы духовной и современной музыки, будет продемонстрирована совместная танцевальная программа с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья вместе с другими участниками, олицетворяющая равенство и общность.

В рамках фестиваля интересные программы представят ансамбль "Horizonte" (Германия), оркестр "Захра" (Афганистан), танцевальная группа "Сlara Furey" (Канада), танцевальные группы "Candoco" и "LostDog" (Великобритания), "Таллиннский хор мальчиков" (Эстония), группа "Dudu Tassa&the Kuwaitis" (Израиль).

29 сентября в селе Мейсари Шамахинского района народная артистка Назакет Теймурова выступит с концертом из мугамов на стихи Насими.

В этот день в Азербайджанской государственной филармонии в рамках проекта известного азербайджанского джазового музыканта Салмана Гамбарова "Səmimi dialoqlar" будут представлены совместные выступления француза Мишеля Годара (исполнитель на серпенте), немецкой певицы Маргрит Бухбергер (репертуар барокко) и китайского музыканта Ву Вей (исполнитель на шэне).

В рамках фестиваля 30 сентября в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова пройдет инсценированный вечер поэзии.

В этот же день в Театре оперы и балета в постановке театра Huicin китайской провинции Аньхой будет показан спектакль "Страдающее сердце". Спектакль в традициях 18-го века объединяет в себе театральное искусство и музыку, элементы акробатики и пантомимы.

Церемония закрытия фестиваля пройдет первого октября в Центре Гейдара Алиева. В программе выступят деятели искусств Азербайджана, а также музыканты из США, Турции, Ирана, Иордании и Марокко.

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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