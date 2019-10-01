Нас вдохновляет забота Азербайджанского государства.

Об этом в беседе с Day.Az сказала заслуженный деятель искусств Азербайджана, главный хормейстер и дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, президентский стипендиат Севиль Гаджиева.

Она отметила, что ей посчастливилось начинать свой творческий путь в период руководства страной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевымч который всегда уделял большое внимание культуре и искусству. Сегодня музыкантов вдохновляют внимание и забота со стороны Президента Ильхама Алиева, подчеркнула наша собеседница.

"Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву за последние полгода ежемесячная заработная плата работников театров и концертных учреждений повысилась в два раза. Наряду с повышением зарплаты, активно решаются как в общем, так и частном порядке бытовые проблемы деятелей культуры. Достойные оплата труда и уровень жизни артистов позволяют повышать профессионализм, что, в свою очередь, влияет на качество постановок, выступлений, а все это увеличивает интерес к культуре в обществе и ведет к развитию. Президент Ильхам Алиев дает высокую оценку деятельности людей искусства. Он ежегодно отмечает их наградами, орденами, почетными званиями, президентской премией, президентской пенсией.

Особенно хочется отметить заботу государства о молодых талантах. Огромную работу в этой области проводит Фонд Гейдара Алиева. Молодые талантливые музыканты при поддержке Фонда имеют возможность продолжить обучение за рубежом, успешно принимать участие в международных фестивалях и конкурсах, получают стипендии. В этом огромная личная заслуга президента Фонда, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой", - сказала заслуженный деятель искусств.

Севиль Гаджиева отметила, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева последовательно и успешно ведет огромную работу по пропаганде азербайджанской культуры, традиций и истории в мире. Так, совсем недавно Азербайджан одержал очередную победу - исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а "Сары гялин" была признана азербайджанской национальной песней.

Гаджиева также подчеркнула, что в стране очень успешно проводятся музыкальные фестивали и конкурсы, в которых наряду с отечественными исполнителями активно принимают участие мировые звезды.

"Отрадно, что во многих фестивалях принимает очень активное участие и наш Театр оперы и балета. Хочется отметить, что в рамках этих фестивалей Театр показывает спектакли и дает концерты не только на своей сцене, но и в других городах нашей страны. И часто я удостаиваюсь чести дирижировать этими спектаклями. На днях, например, наш Театр в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли на сцене Филармонии в Гяндже показал спектакль "Не та, так эта". С большим восторгом зрители приняли бессмертное произведение основоположника азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли. Должна сказать, что фестиваль организован на самом высоком уровне, что еще раз показывает, какое огромное внимание уделяет наше государство сфере культуры и искусства. Это, в свою очередь, вдохновляет нас, деятелей культуры, на достойное служение Азербайджану", - заключила хормейстер.

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