В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

На выставке "İrfani sirlər" (Реинкарнация 6), которая открылась во Дворце Ширваншахов в Баку, демонстрируются произведения художников и скульпторов, среди которых Айдан Мирзоева, Айсель Амирова, Эльдар Бабазаде, Эльшан Гараджа, Эльшан Сарханоглу, Самир Рамазанов, Турал Мухтарзаде, Тимур Амирханов, Самир Рамазанов (Азербайджан), Хабиб Сахер (Иран), Саййора Муин (Узбекистан), Йесим Агаоглу (Турция). В экспозиции на территории Дворца и около мавзолея Сейида Яхья Бакуви представлены посвященные аспектам духовно-нравственного развития образцы "видеоарта", графики, инсталляции и кинетические объекты, и даже QR код 50-ти бейтов Насими.

Йесим Агаоглу: "Фестиваль Насими - это потрясающая возможность отправить посыл миру о духовном единении, стремлении к совершенству мироздания и вызову к мировым катаклизмам. Наша цель - это представить свое творчество, призывающее к человеческим ценностям, милосердию и толерантности".

Эльдар Бабазаде: "Фестиваль дает возможность нам, художникам, представить свое творчество, возможно, скрытое от других глаз, некую тайну, направленную на духовные ценности человека. Это прекрасно, когда твой внутренний мир находится в гармонии с внешним миром, раскрывает тайны человеческого бытия, происходит реинкарнация сознания".

В рамках презентации также состоялось выступление ансамбля Horizonte из Германии.

В рамках фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий. Фестиваль обещает запомниться рядом новшеств, интересных проектов, презентаций, композиций, выступлений. С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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