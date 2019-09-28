В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

В рамках цикла мероприятий состоялось открытие итоговой выставки конкурса ковровых эскизов Азербайджанского национального музея ковра, посвященной Насими. В экспозиции представлены ковры, сотканные по мотивам трех произведений поэта, и ставшие победителями конкурса, продемонстрированы ковровые эскизы, выбранные жюри из представленных работ.

На открытии мероприятия министр культуры Абульфас Гараев отметил значимость проведения фестиваля в деле пропаганды национального наследия, культуры и искусства.

"Проведение на уровне ЮНЕСКО 600-летнего юбилея Насими в 1973 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева стало значимым событием в истории азербайджанской культуры. По прошествии стольких лет его внучка, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева проводит Фестиваль Насими. Это значит, что наш народ верен своим традициям. Государство всегда уделяло особое внимание развитию культуры и искусства, и проведение Фестиваля Насими является ярким тому примером", - сказал Абульфас Гараев, отметив, что фестиваль призывает людей к гуманизму и высоким человеческим ценностям.

Директор Национального музея ковров Азербайджана Ширин Меликова отметила, что музей организовал конкурс с целью внести свой вклад в празднование 650-летия великого азербайджанского поэта Имададдина Насими.

"В конкурсе принимали участие, как граждане Азербайджана, так и иностранные художники. В общей сложности на конкурс был прислан 51 эскиз 35 авторов. Жюри в составе шести человек определило двух победителей - занявших первое и второе места. Победитель, занявший третье место, был определен открытым голосованием зрителей на странице Facebook Музея ковра, выбравших его работу из семи эскизов, номинированных жюри на третье место", - сказала директор музея.

Первое место занял эскиз Фатимы Ахундзаде "Ветер Насими", второе - работа Рухангиз Багировой "В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь", третье - работа Сурайи Дадашовой "Слеза". Все три победителя - студенты Азербайджанской государственной академии художеств.

"Для меня большая честь и радость стать победителем этого конкурса. Фестиваль не только пропагандирует наши ценности, но и дает возможность молодежи проявить себя, показать свой творческий потенциал", - сказала Trend Фатима Ахундзаде.

Три ковра, сотканные сотрудниками отдела традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра на основе эскизов победителей, были торжественно срезаны со станка прямо на открытии выставки. В экспозиции можно также увидеть 35 ковровых эскизов из числа представленных на конкурс, и ковер "Насими", созданный народным художником Эльдаром Микаилзаде специально к памятной дате.

Также были объявлены результаты конкурса на лучшее поэтическое произведение в духе Насими или в подражание его поэзии, проведенного среди молодых поэтов-участников литературного проекта SÖZ министерства культуры. Руководитель проекта SÖZ Нигяр Гасанзаде вместе с членами жюри вручила награды победителям конкурса, среди которых были Орхан Бехбид, Заур Рахшан, Сахиб Мамедов, Гюльбала Дадаш, Тарлан Садиг, Салех Себат, Адиль Акбер, Эльшан Гадри, Ниджат Насри, Салим Насирли.

Сахиб Мамедов второй год подряд становится победителем конкурса. "В прошлом году я сочинил и представил произведение, посвященное слову Насими, а в этом году - самому поэту. Поэзия, жившего шесть веков назад великого поэта Имадеддина Насими, своим глубоким смыслом и убедительной искренностью призывает каждого заглянуть в глубину души и стремиться к совершенству", - сказал Trend поэт.

Также была презентована книга живущего в Великобритании азербайджанского исследователя Орхана Миргасымова о Насими и хуруфизме "Güc sözləri: Orta əsr İslamında Şiyəlik və Sufilik arasındakı Hürufi təlimləri".

В рамках фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий. Фестиваль обещает запомниться рядом новшеств, интересных проектов, презентаций, композиций, выступлений. С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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