В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по 1 октября проходит грандиозный "Фестиваль поэзии, искусства и духовности Насими", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках цикла мероприятий прошла презентация книги известного немецкого ученого, насимиведа Михаэля Хесса (Michael Hess) под названием "В меня вместятся оба мира..." на английском языке.

"В прошлом году на Фестивале Насими я выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте". В этом году представляю книгу на английском языке, чтобы представить широкой мировой общественности жизнь и творчество великого азербайджанского поэта и философа Насими, показать гуманизм его воззрений, понимание высокого назначения человека, безграничности его возможностей на пути познания истины, стремления к красоте и добру, духовности и милосердию. Сквозь призму идей и философии Насими, можно найти ответы на многие вопросы, которые интересуют современный мир", - сказал Михаэль Хесс.

Гостям была также представлена концертная программа.

Михаэль Хесс родился в 1967 году в немецком городе Оффенбах. В 1987-1992 годах учился на факультете востоковедения Франкфуртского университета, с отличием получив диплом магистра. В 1993-1997 годах поступил в докторантуру Майнцского университета и под руководством известного тюрколога Ларса Йохансона защитил докторскую диссертацию. Наряду с проведением научных исследований в престижных университетах Майнца, Берлина и Франкфурта, стал преподавать азербайджанский язык и читать лекции об азербайджанской литературе. В 2000-2004 годах он привлекается Немецкой научно-исследовательской ассоциацией для работы над проектом перевода диванов (собрание лирических стихотворений) Насими на турецкий язык. Для этого ученый совершил визиты в Баку, Стамбул и Конья для изучения рукописей Насими. В 2009 году выпустил книгу "Die Sprache des Menschengottes (Untersuchungen zu Imad əd-Din Nəsimis (d. ca. 1400) türkischem Divan" (Həqq əhlinin dili; İmadəddin Nəsiminin türkcə divanı üzərində tədqiqat). После этого в престижном Свободном университете Берлина (Freie Universität Berlin) начинает научную деятельность по разработке программ символизма исламских букв, в частности на основе философии хуруфизма, последователем которой был Насими.

На протяжении своей научной деятельности Михаэль Хесс покорил сердца миллионов азербайджанцев не только своим знанием национального языка, истории и культуры, но также своими исследованиями показал всему миру величие классической азербайджанской национальной литературы. Немецкий ученый неоднократно выступал в странах Европы со своими исследованиями о творческом наследии классиков азербайджанской литературы - Гази Бурханеддина (1344 -1398), Имадеддина Насими (1369- 1417), Шаха Исмаила Хатаи (1487 - 1524) и других. Его трактаты, статьи и лекции вызывают большой интерес в научном мире, предоставляют возможность Европе увидеть культуру Востока и Азербайджана с академической точки зрения.

В качестве специалиста по азербайджанской литературе Михаэль Хесс был привлечен в издательство Brill, где готовился третий том Исламской энциклопедии. Немецкий ученый подготовил для энциклопедии материал "Азербайджанская литература", в которую вошли статьи о писателях Аббасгулу ага Бакиханове, Абдулле Шаиге, Мирзе Фатали Ахундове, Абдуррагиме бей Хагвердиеве, Ахмеде Джаваде, Али бей Гусейнзаде, Аббасе Саххате и других. Но это не полный список, потому что работа над энциклопедией продолжается.

Михаэль Хесс также принимал участие в работе над различными проектами в Германии по созданию материалов об азербайджанской литературе, словарей, просветительских материалов. Деятельность Михаэля Хесса по пропаганде Азербайджана не ограничивается научной деятельностью в области литературы. В октябре 2014 года в Университете Олденбурга - The Carl von Ossietzky University of Oldenburg он выступил с лекцией, посвященной кровавым событиям 20 января 1990 года в Баку, когда в город были введены советские войска для подавления народно-освободительного движения за независимость Азербайджана. В ноябре того же года он выступил в Freie Universität Berlin по теме Нагорно-карабахского конфликта.

В рамках фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий. Фестиваль обещает запомниться рядом новшеств, интересных проектов, презентаций, композиций, выступлений. С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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