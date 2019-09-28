https://news.day.az/culture/1160866.html В Баку показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды" - ФОТО
В Баку показан фильм финского режиссера "Другая сторона надежды" - ФОТО
Фильм финского режиссера Аки Каурисаки был показан 28 сентября в киноцентре Низами в рамках второго фестиваля Насими-поэзии, искусства и духовности, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, передает Day.Az со ссылкой на Trend/
Перед показом фильма координатор фестиваля, заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов выступил с докладом о фестивале "Насими" и фильме.
Он отметил, что работа на экране отражала понимание и дружбу людей разных религий, культур и стилей жизни. Фильм был удостоен международной премии SİGNİS за межрелигиозный диалог в области кино. Позже фильм был представлен.
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