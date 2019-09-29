В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Trend.

Гости Фестиваля Насими посетили в родном городе поэта Шамахы древнейшее кладбище Шахендан. Здесь похоронен брат Насими - поэт Шахандан (Шах-и хандан) и кладбище носит его имя. Над этой могилой в XVII веке был воздвигнут мавзолей, который сохранился до наших дней. Мавзолей построен из отточенных камней и имеет одну входную дверь. Верхняя часть восьмигранной гробницы напоминает купол. В гробнице, на которой нет надписи, есть две могилы. Внутренняя площадь постройки составляет 5x5 метров, а высота 8 метров. Мавзолей охраняется государством.

Глава Исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов ознакомил гостей с проведением реставрационных и консервационных работ. Отличительной особенностью первой части реставрации стало то, что была убрана часть земли с подножия и прилегающей территории, за счет чего увеличена обозреваемая высота, проведены работы по укреплению основания, внутренней части мавзолея, создана дренажная система, и что самое интересное - площадка перед мавзолеем выложена камнем таким образом, что по рисунку идентична верхней части купола восьмигранной гробницы. Автором такого проекта является австрийский скульптор-реставратор Эрик Пумер, который работал над реставрацией и консервацией самого знаменитого исторического памятника Баку - Девичьей башни, и мечети "Мухаммед" в Ичери шехер.

Таир Мамедов отметил, что благоустройство территории мавзолея, реставрация и консервация с применением самых передовых технологий проводятся по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Реставрационные работы мавзолея проводятся при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана.



Австрийский скульптор-реставратор Эрик Пумер отметил, что реставрация будет завершена весной следующего года.

"Наша команда успешно выполняет поставленную задачу, и здесь хотелось бы отметить профессионализм местных специалистов, в частности, реставратора Гара Бадалова. В Азербайджане уделяется большое внимание сохранению национального наследия, реставрации памятников архитектуры, пропаганде культуры и искусства. На Фестиваль Насими приехало множество зарубежных гостей, что дает широкие возможности для донесения до мировой общественности о творчестве великого поэта и философа, ценностях азербайджанского народа", - отметил Эрик Пумер.

Известный немецкий ученый, насимивед Михаэль Хесса рассказал, что в прошлом году на Фестивале Насими выступил с лекцией "Осознание Насими в современном контексте", а в этом году представил свою книгу "В меня вместятся оба мира..." на английском языке.

"Как насимивед счастлив находится на родине Насими, впервые посетить могилу его брата - поэта Шахандана. Поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием не только азербайджанского народа, но и всего человечества. В наши дни мы все больше и больше приближаемся к Насими, вслушиваемся в проповедуемые им сакральные смыслы, которые возможно сложны в словах, но просты в понимании. Они ведут к истине жизни, к пониманию мироздания, и не важно, какой ты религии или национальности. Люди в современном мире находятся в поисках духовности, гармонии со своим и внешним миром. Я нашел все это в творчестве Насими, его жизни и борьбе, движении хуруфитов", - отметил Михаэль Хесс.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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