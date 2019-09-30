- Какое еще искусство Азербайджана стало так популярно в мире? - спросила у меня ткачиха в Нардаранском филиале "Azərxalça".

Не долго думая я ответила: мугам.

Мой ответ почему-то ее рассмешил.

- Эти нити - тоже мугам, и они появились раньше, - сказала она, а потом обратилась к другим работницам цеха. - Девочки, на минуту перестаньте стучать, только закидывайте петли.

И тут зазвучала музыка, напомнившая стук дождевых капель по крыше.

Ковроделие - один из традиционных, старинных видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Старинные азербайджанские ковры хранятся в Белом доме, Государственном департаменте США и во многих музеях мира, включая Азербайджанский государственный музей ковра в Баку, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей изящных искусств в Бостоне, Музей искусств в Филадельфии, Лувр в Париже, Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Эрмитаж, Ватикан и т.д. В ноябре 2010 года "Традиционное искусство тканья азербайджанских ковров в Азербайджане" внесено в репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

Особый расцвет ковроделия в Азербайджане произошел после создания по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года Открытого акционерного общества "Azərxalça". Основными целями Общества являются производство ковров и ковровых изделий, их экспорт, организация продажи в стране и за рубежом, применение новых технологий в производстве ковров и ковровых изделий, модернизация материально-технической базы и ее рациональное использование, а также другая деятельность, направленная на развитие данной сферы.

Заинтересовавшись процессом создания ковров и работой "Azərxalça", корреспондент Day.Az направился в филиал Открытого акционерного общества "Azərxalça" в Нардаране, здание которого было построено в 2018 году по распоряжению Президента страны и начало деятельность в конце прошлого года.

У Общества есть множество филиалов по всей стране: Физулинский, Агдамский, Шамкирский, Товузский, Агстафинский, Газахский, Исмаиллинский (кстати, там их два), Габалинский, Губинский, Хачмазский, Нахчыванский, Лянкяранский, Тертерский, Геранбойский, Кюрдамирский, Абшеронский, Джабраилский, Гобустанский, Шабранский, Гянджинский. В каждом из них ткутся ковры разных групп: бакинской, ширванской, карабахской, газахско-борчалинской, гянджинской, губинской, нахчыванской, тебризской и иреванской. И когда где-то в другой стране иностранец покупает азербайджанский ковер, например, иреванской группы, он сразу узнает об истории нашей страны.

В каждом филиале есть цех, амбар, медпункт, столовая, библиотека и даже конференц-зал, а также салон для продаж. Специальные автобусы развозят работников.

В беседе с Day.Az пресс-секретарь Общества Турал Сафаров сообщил, что никогда ковроткачеству в нашей стране не уделялось такого внимания. Он отметил, что это все благодаря Президенту Азербайджана, его заботе о нашей культуре и глубокому уважению к азербайджанской Женщине. В этих коврах живет наша история, наша культура. А открытие цехов стало большим подаром для наших женщин.

Директор Нардаранского филиала, ткачиха, награжденная орденом "За службу Отечеству" 3-ей степени Сурая Рзаева сообщила Day.Az, что на данный момент в цеху работает более 60 ткачих. Здесь в основном ткутся ковры бакинской группы, узоры которых веками оберегались и сохранялись народными мастерами. Специалисты высоко ценят ковры этой группы из-за их высокой плотности. И сегодня ткачихи в Нардаране продолжают ткать ковры по древним традициям и создают их качественные прототипы, тем самым давая новую жизнь национальному достоянию.

С момента запуска работы в филиале было соткано более 200 квадратных метров ковровых изделий.

"Я уже 40 лет, как тку ковры. Мы, конечно же, продолжали дело наших бабушек, у нас дома каждая девушка умеет ткать ковры, но настоящий бум случился именно после открытия филиала "Azərxalça". И то, что при цехе есть образовательно-подготовительные курсы, способствовало большему появлению новых профессиональных ткачих. В Нардаране нет дома, где не было бы человека, владеющего этим ремеслом. Но появление цеха стало настоящим возрождением ковроткачества", - сказала она.

Примечательно, что открытие филиала в Нардаране можно по праву считать успешным социальным проектом. Дело в том, что большинство женщин в этом поселке редко выходят из дома, ведут изолированный образ жизни, а некоторые даже не ходят в школу. Привлечение к работе в цеху позволило им стать социальными личностями, зарабатывать деньги и кормить семью. Сурая Рзаева призналась, что некоторые женщины содержат дом и были невероятно рады недавнему повышению заработных плат.

Одна из самых опытных работниц цеха Хошгадам Абдуллаева уже более 40 лет ткет ковры. С 18 лет она в этой стезе и призналась, что работает не из-за нужды, а из-за любви к искусству ковроделия.

"Я очень люблю свою работу. Если я не тку, то ощущение, что день прошел зря. Всегда выбираю самые сложные орнаменты, потому что повторяющиеся рисунки меня утомляют. В моей семье все женщины умеют ткать ковры. Я этому научила даже своих внуков. Я очень горжусь своей профессией. Это искусство стало брендом нашей страны, благодаря коврам во всем мире узнают об Азербайджане. А главное - это искусство дает нам, женщинам, силы жить, с ковром мы разделяем свои горести и радости, ему рассказываем о том, что у нас на душе, пока сидим за станком и закидываем петли за нить. Если человек не будет делиться переживаниями с другими, то зачахнет, и эти ковры выслушивали нас. Если бы у петель был язык, они бы рассказали многое", - поделилась Хошгадам ханум.

Она также добавила, что в этом искусстве есть все науки: математика (счет петель), химия (раскрашивание нитей), музыка (звуки петель), а также литература, история - все в коврах.

С коврами связаны не только детские воспоминания. В них хранятся поверья и обычаи наших предков, в них вплетены переживания наших бабушек и матерей. И теперь, благодаря работе подобных цехов в стране, об Азербайджане узнают за рубежом, наша история и культура оказываются в разных частях света.

Примечательно и то, что в данный момент в Сумгайытском химико-технологическом парке завершено строительство шерстепрядильно-красильной фабрики "Azərxalça", которая уже в следующем году будет обеспечивать сырьем отечественные цеха, и ковры теперь будут создаваться только из отечественных нитей. Это повлияет и на качество продукции, а также сделает ее более доступной. И это станет новым витком в развитии ковроделия Азербайджана.

Франгиз Агаларова

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