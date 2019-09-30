В Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры с 28 сентября по первое октября проходит грандиозный второй "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках цикла мероприятий в Бакинском книжном центре состоялась итоговая выставка и награждение победителей конкурса детского рисунка, посвященного 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

На конкурс, проводившийся среди детей в возрасте 6-14 лет, были представлены около 40 работ. Известные азербайджанские художники ознакомились с работами и определили трех победителей. Призерами конкурса стали Шахмарданзаде Нармин (15 лет, 1 место), Мамедли Нурчин (12 лет, 2 место) и Сулейманов Сеймур (11 лет, 3 место). Кроме того, работы еще трех участников были удостоены специальных призов от Baku Book Center. Авторы работ - Алекперзаде Захра (13 лет), Фейзиран Заман (7 лет) и Садыгзаде Умай (7 лет).

Победители конкурса получили дипломы и подарки, участники были награждены сертификатами. Народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный художник Рашад Мехтиев, поэтесса Лейла Бегим и другие гости выставки поздравили победителей и пожелали им дальнейших успехов. Церемонию награждения украсило выступление лауреата международных конкурсов Вюсала Айдемирова и певицы Лалы Султанлы.

Фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

С программой фестиваля "Насими" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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