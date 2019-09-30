Сегодня в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялась торжественная церемония закрытия XI Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

Отметим, что Фестиваль проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана. В этом году Фестиваль представил меломанам столицы концерты ведущих отечественных оркестров, а также оркестра из Китая. Порадовали публику своими выступлениями и известные отечественные и зарубежные солисты из США, России, Италии, Узбекистана, Беларуси, Болгарии, Украины, Грузии. На разных культурных площадках столицы прошли всевозможные концерты, спектакли и т.д.

В церемонии закрытия фестиваля в Филармонии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, первый заместитель министра Вагиф Алиев, омбудсмен Эльмира Сулейманова, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, директор Филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде и многие другие деятели культуры и искусства.

Заключительный концерт в рамках Фестиваля под названием "Тембр. Вселенная. Опера..." ("Tembr.Kainat.Opera...") представил многочисленной публике интересную программу.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова и солисты вечера - лауреаты международных конкурсов Эльнара Мамедова (Азербайджан-Россия), Регина Рустамова (Россия), Ильхам Назаров (Азербайджан), Махир Тагизаде (Азербайджан), Джабраил Идрисов (Узбекистан), Умид Исраилов (Узбекистан), Георгий Челидзе (Грузия) исполнили арии из опер "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, "Травиата", "Дон Карлос", "Аида", "Риголетто" Джузеппе Верди, "Богема", "Турандот", "Тоска" Джакомо Пуччини, "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" В. А. Моцарта, "Фауст" Шарля Гуно, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Юлий Цезарь" Г.Ф. Генделя, "Орфей" К.В. Глюка, "Родина" Гара Гараева и Джовдета Гаджиева.

Каждое исполнение прекрасных солистов завершалось бурными аплодисментами и восторженными возгласами "браво".

В заключение вечера зал наградил оркестр, дирижера и солистов вечера продолжительными овациями.

Н. Гасымова

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