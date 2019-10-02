Новый театральный сезон в Баку начался довольно успешно. В разных театрах столицы были представлены громкие спектакли с участием известных отечественных и зарубежных артистов. Были показаны постановки разных жанров и масштабов. Одним из ярких спектаклей в этом калейдоскопе по праву считается постановка "В ожидании Годо" в Азербайджанском государственном академическом театре музыкальной комедии.

Легендарная пьеса известного ирландского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", написанная в 1948 - 1949 годах, признана самым влиятельным англоязычным драматургическим произведением XX века и считается одной из вершин театра абсурда. Она была поставлена на многих престижных сценах мира, но никогда не была показана в музыкальном театре. Впервые к пьесе симфоническую инструментальную музыку написал народный артист Азербайджана Фарадж Гараев.

Трагикомедия рассказывает о Владимире (Диди) и Эстрагоне (Гого), которые ждут Годо. Кто такой Годо зрителю не раскрывается. Из диалога старых друзей выясняется лишь, что с ним связаны большие надежды - в их жизни должны появиться смысл, а также убежище, где им будет тепло и спокойно. Они договорились встретиться у дерева, но в ожидании проходит много времени, за которое друзья встречают путников - господина Поццо и его слугу (некогда учителя) Лакки. К ним приходит мальчик - посыльный Годо, который говорит, что господин не сможет прийти сегодня, но сделает это завтра. Но завтра повторяется та же ситуация...

Этот спектакль, вызывающий у зрителей противоречивые чувства, в репертуаре Театра с прошлого года. Философское произведение никогда не оставляет бакинскую публику равнодушной.

На сцене Театра музыкальной комедии беккетовских героев играют заслуженные артисты Азизага Азизов, Шовги Гусейнов, актеры Алимамед Новрузов, Гусейн Алили и 15-летний Гусейн Нагиев.

Режиссер-постановщик спектакля - магистр Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Юнис Валипур, художественный руководитель спектакля - директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

Отметим, что Театр с этим спектаклем 10-15 октября выступит на Международном фестивале современного театра "Скампа" в городе Эльбас (Албания). Также "В ожидании Годо" в декабре этого года будет показан в Табризе (Иран) на Международном театральном фестивале "Алеф".

Ф. Агаларова

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