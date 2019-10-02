В Алании (Турция) с 30 сентября по четвертое октября проходит Неделя азербайджанского кино. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Неделя азербайджанского кино проходит при содействии муниципалитета Алании, Фонда содействия туризму Алании (ALTAV) и Ассоциации туристических операторов Алании (ALTID).

На открытии выступила автор проекта Нигяр Бабазаде, которая предоставила подробную информацию о программе "Недели азербайджанского кино".

В день открытия вниманию зрителей был представлен фильм режиссера Эльвина Рустамзаде "Тупик". Первого октября были продемонстрированы короткометражные киноленты "Второй выстрел" (режиссер Натиг Расул), "Рана" (режиссер Теймур Гаджиев) и "Собака, которая пила морскую воду" (режиссер Мурад Абиев).

Второго октября состоится показ фильма "Занавес-2" Эмиля Гулиева, третьего октября - "Внутренний город" режиссера Ильгара Сафата, а в заключительный день, четвертого октября, публика увидит "Занавес" Эмиля Гулиева.

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