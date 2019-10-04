Телеканал Euronews посвятил красочный и интересный сюжет II Фестивалю поэзии, искусства и духовности - Насими.

Как передает Day.Az, журналисты телеканала побывали на мероприятиях в Ичеришехер, Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева, Азербайджанском государственном академическом национальном театре, а также в Шамахы, где в 1369 году и родился Имадеддин Насими.

Отметим, что фестиваль нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни и впервые был проведен в 2018 году. Фестиваль проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем Насими. Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

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