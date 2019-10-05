Победитель IV Евразийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт" известный турецкий поэт Тугрул Танйол стал гостем проекта Бакинского книжного центра "Диалог с писателем", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера советник по культуре и презентациям посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи рассказал о жизни и творчестве поэта. Тугрул Танйол родился в 1953 году в Стамбуле. В 1995-1996 годах был председателем Союза писателей Турции. В 2017 году в Италии стал лауреатом одной из самых престижных литературных премий Premio Euopain Veri. Лауреат знатных премий в Турции - Атиллы Ильхана, Бехджата Неджатигил и Метин Алтыока. Является одним из создателей Международного Стамбульского фестиваля поэзии. На сегодняшний день опубликовано десять его поэтических сборников. Он также известен как автор многочисленных очерков по литературе и переводчик иностранной литературы.

Тугрул Танйол рассказал о своем творчестве, провел дискуссию на тему классической азербайджанской и турецкой литературы, ответил на вопросы и прочитал свои стихотворения. Он также отметил высокий уровень организации и проведения фестиваля "ЛиФФт" и выразил признательность за высокую оценку его творчества. В заключение была проведена автограф-сессия книг Тугрула Танйола.

Напомним, что IV Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт" прошел в Центре Гейдара Алиева с 30 сентября по 3 октября. Фестиваль прошел под эгидой программы "Года языков коренных народов", объявленного ООН в 2019 году, и в честь 650-летия великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Организатор - Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт". Соорганизатор фестиваля в Азербайджане - Фонд Гейдара Алиева. Фестиваль прошел при поддержке Международного союза неправительственных организаций "Ассамблеи народов Евразии", Министерства культуры Азербайджана, Союза писателей Азербайджана, Бакинского книжного центра, Литературного проекта SÖZ, Министерства культуры России, Союза писателей России, Интернационального и Евразийского союза писателей, Фонда "Русский мир". В фестивале приняли участие 150 писателей из 52 стран Евразийского континента, США и Австралии. В организации фестиваля от Азербайджана принимали участие Варис Йолчуев, Нигяр Гасанзаде, Гюнель Рзаева и Алибала Магеррамзаде. По правилам проекта, следующий V Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт-2020" пройдёт в стране лауреата - Турции. Победители "ЛиФФт" - Олжас Сулейменов (2016, Казахстан), Константин Кедров-Челищев (2017, Россия), Варис Йолчуев (2018, Азербайджан).

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