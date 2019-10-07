Решением Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики определен очередной обладатель стипендии имени народного артиста, лауреата Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера Расима Оджагова. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе СКАР.

Обладателем стипендии стала студентка четвертого курса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) Наргиз Садых, которая учится на оператора.

Стипендия, учрежденная в феврале 2017 года, выдается отличникам учебы и представителям талантливой молодежи из кинематографической сферы. Первым обладателем стипендии стал студент третьего курса АГУКИ, инвалид первой группы Масер Фуад оглу Гасанов (мастерская народного артиста Эльдара Гулиева), который учится на кинорежиссера. Вторым стал студент четвертого курса АГУКИ, ученик народного артиста Вагифа Мустафаева Рахман Аллахвердиев.

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года. В 1951-1956 годы учился на операторском факультете ВГИКа в Москве. В 1965 году окончил и режиссерский факультет уже Азербайджанского театрального института. Лауреат Государственной премии Азербайджана за фильм "День рождения", лауреат Государственной премии СССР за фильм "Допрос". В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими. Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджебасара". Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Стамбульская история", "Комната в отеле". Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!