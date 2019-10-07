В галерее Art Tower в Ичеришехер девятого октября состоится открытие выставки работ азербайджанского фотографа Александра Карягина под названием "Azərbaycan mənzərələri" ("Пейзажи Азербайджана"). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы экспозиции.

Мероприятие пройдет при организационной поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Также в этот день пройдет официальное открытие школы фотографии, которая будет действовать в галерее Art Tower. Задачи школы - обучить любителей этого вида искусства основам фотографии, увеличить интерес к фотоискусству, подготовить профессиональных мастеров этого жанра.

Отметим, что работы Александра Карягина мастерски отображают красоту природы Азербайджана, позволяют ближе познакомиться с регионами и городами страны.

Экспозиция будет открыта до 12 октября с 11:00-17:00.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az.

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