19 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ одной из лучших опер Джакомо Пуччини "Иль Табарро" ("Плащ"). Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.

Первая постановка этой оперы была осуществлена в Метрополитен-опера в Нью-Йорке 14 декабря 1918 года и имела ошеломляющий успех. С тех пор это произведение входит в репертуар лучших оперных театров мира и пользуется большим интересом у зрителей.

Оперу отличает изумительно красивая музыка и острый драматический сюжет.

Данная опера была впервые поставлена в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета немецким режиссером Людвигом Бауманом и дирижером Корнелией Керссенброк в 2014 году и с тех пор пользуется большим интересом среди любителей оперного искусства и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию. Постановку "Иль-Табарро" отличают красивые декорации и костюмы.

Руководство Тетра оперы и балета для дирижирования этой оперой вновь пригласило известного немецкого дирижера, художественного руководителя и главного дирижера Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства Корнелию фон Керссенброфк, долгие годы активно сотрудничающую с отечественным Театром.

Отметим, что в спектакле примут участие ведущие солисты театра, заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Жоржетты), Фарид Алиев (партия Луиджи), Джахангир Гурбанов (партия Микеле), Алиахмед Ибрагимов (партия Тинки), Турал Агасиев (партия Винтиторе), солисты Нина Макарова (партия Фруджолы) и Талят Гусейнов (партия Тальпа).

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!