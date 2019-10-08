Издание The Art Newspaper посвятило статью второму фестивалю "Насими - поэзия, искусство, духовность", организованному Фондом Гейдара Алиева

Как передает Day.Az, в статье говорится:

"Фестиваль, который проходит в Баку уже второй раз, получил имя азербайджанского поэта и мыслителя XIV-XV веков Имадеддина Насими. Но не только потому, что в 2019 году Азербайджан отмечает 650 лет со дня его рождения. Наследие Насими обширно, касается самых разных проблем и кажется очень современным благодаря гуманистическому взгляду автора. В основном это любовно-философская лирика. Именно к Насими апеллируют организаторы фестиваля (его проводит Фонд Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана), отменив для фестиваля любые жанровые рамки - в него включены выставки, спектакли, концерты, литературные дискуссии. Рамки национальности или религии также отсутствуют - за четыре дня на фестивале побывали представители десятков стран мира. Главное - приблизить зрителя к пониманию собственного "я" и постижению духовности.

Значительная часть показанных на фестивале произведений искусства была создана специально для него современными художниками, которым было предложено вдохновляться поэзией Насими и его философией. Для Насими определяющими были идеи религиозно-философского течения хуруфизма, ветви суфизма, в котором создатель мыслится единым со своим творением, а духовное и материальное неразделимы. Знаменитая строка Насими "Я крупица, я светило" стала эпиграфом фестиваля.

К идеям Насими обращаются инсталляции выставки "Тайны премудрости" во дворце Ширваншахов в Старом городе Баку. Его средневековые залы, спрятанные за толстыми стенами, тесные комнатки и узкие коридоры в прошлом служили местом для ритуалов древних мистиков, стремящихся к аскезе, - изоляция заставляла тело искать свою душу. На ту же тему размышляют и современные художники из Азербайджана и Ирана. Согбенные молящиеся фигуры Сайоры Муин пустые внутри - им еще предстоит наполниться духом, а светящиеся неоном арабские буквы Самира Рамазанова отсылают к хуруфизму, в котором как звук приобретает форму буквы, так и тело получает законченность, обретая дух. К визуальным инсталляциям был добавлен саунд-арт - по-иному трудно назвать выступление ансамбля Horizonte (Германия), который в мавзолее Ширваншахов XV века представил произведение современного композитора Сальваторе Шаррино, построенное на сочетании тревожаще громких или едва слышных звуков и тишины.

Организаторы фестиваля стремились привлечь к участию как можно больше молодых, работающих в различных техниках художников из разных стран. В рамках фестиваля в Азербайджанском национальном музее ковра (его удивительное здание в виде свернутого рулона построено австрийским архитектором Францем Янсом) открылась выставка эскизов для ковров на темы поэзии Насими. В ней приняли участие художники из Азербайджана, Ирана, Италии и России, которые показали самые разные взгляды на наследие поэта - от традиционного, связанного с восточными коврами и рукописями, до авангардного, превращающего будущий ковер в агитационный плакат.

Тот же широчайший спектр стилей и приемов показал проект "Музыка в камне". В его рамках скульпторы из восьми стран получили в свое распоряжение по блоку местного песчаника, который с древнейших времен используется в архитектуре Баку (из него построена знаменитая Девичья башня XII века, им облицованы бакинские здания рубежа XIX-ХХ веков, заставляющие вспомнить парижский бульвар Османа). Музыка (звук) была воплощена в камне во всем разнообразии форм: от буквального памятника музыкальной ноте до эзотерического уха, прислушивающегося к застывшему каменному ветру (Сыхуа Циань, Китай), или мистической "бороды пророка", изрекающей истину (Алексей Врублевский, Беларусь.

Важно отметить, что фестиваль вышел за рамки столицы Азербайджана. В историко-этнографическом заповеднике в Гала на Абшеронском полуострове, где люди жили, начиная с III-II тысячелетия до н.э. (дополнительной нереальности пейзажу с жилищами и захоронениями бронзового века придают действующие нефтяные вышки с насосами-"качалками" на горизонте), проходит выставка "От отходов - к искусству". Участвующие в ней художники пользовались для создания работ только вторсырьем (проект уже несколько лет поддерживает компания, занимающаяся в Баку переработкой мусора). А в городе Шамахы (Шемаха), древней столице Азербайджана, открыт памятник Насими скульптора Решада Аликберова.

Фестиваль включал концерты Таллинского хора мальчиков и афганского Zohra Orchestra, спектакли инклюзивного коллектива Candoco Dance Company и Национального театра провинции Аньхой из Китая. Завершился фестиваль открытием большой выставки художника Ахмета Гюнештекина (Турция) в Культурном центре Гейдара Алиева - фантастическом здании, построенном Захой Хадид, которое является ярким символом современного Баку".

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