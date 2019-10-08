Всемирно известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху вновь выступит с концертом в Азербайджане, однако на этот раз музыкант вместе со своей группой представит невероятное шоу не только бакинской публике, но также покорит Гянджу.

Как сообщает Day.Az, в рамках Кавказского музыкального тура Марка Элияху, 14 ноября легендарный кеманчист представит сольный концерт в Баку в Elektra Hall, а 15 ноября в Гяндже, в Филармонии. После Азербайджана музыкант отправится в Тбилиси и 16 ноября выступит для грузинской аудитории.

Напомним, что Марк впервые выступил в Баку во дворце Гейдара Алиева 25 мая.

Марк Элияху родился в Дагестане в семье знаменитого музыковеда и музыканта Переца Элияху. Он является одним из талантливых кеманчистов современности. В юности, вдохновленный исполнением легендарного кеманчиста Габиля Алиева, Марк решил углубленно изучать этот музыкальный инструмент. В возрасте 16-ти лет он переехал из Израиля в Азербайджан и начал осваивать искусство игры на кеманче под руководством заслуженного артиста республики Адалята Везирова. Прожив два года в Баку, он вернулся в Израиль, где начал изучать западную и восточную музыку.

Организаторами тура являются United Cultures и креативное агентство 124 Studios.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах города и на сайте iticket.az.

Н. Гасымова

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