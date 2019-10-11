Вчера в Баку стартовал третий международный театральный фестиваль M.A.P., организованный Пространством Современного Искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell. Об этом сообщили Day.Az на пресс-конференции в YARAT по случаю начала популярного театрального фестиваля.

Фестиваль M.A.P. - аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) - сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Художественный руководитель YARAT Суад Гараева-Малеки сообщила представителям СМИ, что, как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватывает все главные театральные площадки города и знакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей из 9 стран, представляющих самые разные жанры и направления - от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.

В этом году участниками фестиваля стали: Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр "AXE" (Россия), Театр "Приют комедианта" (Россия), Театр "Кукольный дом" (Россия), Новый Рижский Театр (Латвия), Академический Малый драматический театр - Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив "OLE!" (Испания-Великобритания), Театр "WHS" (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив "Kibbutz" (Израиль), Театр "Sardegna" (Италия), Театр "Ателье" (Россия), коллектив "Puppet Cinema" (Израиль) и Компания "Recirquel" (Венгрия).

Напомним, что первые фестивальные ласточки появились еще в начале сентября, когда бакинская публика смогла увидеть сразу 3 спектакля легендарного Вахтанговского театра - постановку "Евгений Онегин" Римаса Туминаса, "Медея" с Юлией Рутберг и "Крик лангусты".

Вчера же фестиваль, который продлится до 20 октября, официально открылся спектаклем "Сборище сумасшедших" режиссера Камрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедкулузаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом.

Отвечая на вопросы журналистов, художественный руководитель фестиваля, известный режиссер Камран Шахмардан сообщил, что M.A.P., как и раньше, стремится соответствовать статусу образовательной платформы, где молодые актеры, режиссеры и драматурги могут обмениваться знаниями и учиться у более опытных коллег. Октябрьская программа будет богата лекциями и мастер-классами от гостей фестиваля.

Также известный режиссер, спектакль которого открыл фестиваль в этом году, отметил, что программа фестиваля по традиции представляет театралам большой выбор постановок, а также премьерные спектакли.

Говоря о спектакле "Сборище сумасшедших", К. Шахмардан отметил, что счастлив ставить спектакль по пьесе Джалила Мамедкулизаде в год 150-летия писателя-сатирика, журналиста, просветителя и общественного деятеля.

На пресс-конференции также присутствовали директор и художественный руководитель театра "Приют комедианта" Виктор Минков и режиссер театра Михаил Бычков. Показ их спектакля "Человек из Подольска" состоится 11 октября в 20:00. Театр "Приют комедианта" уникален тем, что является первым в России репертуарным театром без постоянной труппы.

"Очень приятно быть здесь и представлять культурную столицу России. Спасибо Камрану за возможность открыть себя бакинской публике. Надеюсь, мы еще приедем в Азербайджан с большими гастролями. Мы очень благодарны YARAT и бакинцам за теплый прием. Я всегда говорю, что порой культура делает то, что не могут политики. Ситуация с Азербайджаном - тот случай, когда все хорошо и с культурой, и с политикой", - сообщил Виктор Минков.

Режиссер спектакля "Человек из Подольска" Михаил Бычков, в свою очередь, признался, что быть на таком масштабном фестивале - честь для них.

Добавим, что на пресс-конференции также присутствовал исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер, который отметил, что компания всегда готова поддерживать подобные проекты.

Добавим, что открытие M.A.P. сопровождается экспозицией постеров всех спектаклей, которые были представлены на фестивале за 3 года его существования. Таким образом, у гостей Центра YARAT есть возможность познакомиться с самыми яркими моментами истории фестиваля еще до того, как они попадут в зрительный зал.

Подробнее с программой фестиваля можете ознакомиться здесь.

Ф. Агаларова

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