18 октября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии состоится концерт молодых музыкантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək". Концерт под названием "Мой Азербайджан" будет посвящен Дню независимости Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, на сцене Кирхи выступят молодые солисты Умид Багирзаде (флейта), Фатима Мехдиева (скрипка), Хумай Гаджизаде (альт), Фидан Гасанова (скрипка), Ульви Тахиров (скрипка), Сюбхан Тахиров (кеманча), Тимур Кязимов (вокал), Джамала Абдинзаде (ф-но), Зумруд Ализаде (ф-но), Нурай Сейид (скрипка), Джабир Алиев (труба), Надир Гулиев (тар), Дениз Годжаева (скрипка), Зеррин Алиева (скрипка), Лала Ибрагимова (вокал), Орудж Ашумов (скрипка) и др.

В концертной программе прозвучат произведения выдающихся азербайджанских и зарубежных композиторов, а также произведения молодых композиторов Вафы Багирзаде, Аги Алиева, Лалы Ахмедовой.

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города.

Н. Гасымова

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