В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошла презентация книги "Bədurə Əfqanlı - teatr, kino, rəqs: geyim və obrazlar" (Бадура Афганлы - театр, кино, танец: костюмы и образы), посвященной творчеству одной из первых азербайджанских женщин-театральных художниц, народной художницы Азербайджана Бадуры Афганлы (1912 - 2002 годы), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также состоялось открытие выставки, в экспозицию которой вошли эскизы костюмов и декораций, выполненных художницей для театральных постановок, фильмов и танцевальных коллективов. Наряду с этим вниманию посетителей выставки представлены рукописи народной художницы, печатные материалы, посвященные ее творчеству.

На открытии мероприятия директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова подчеркнула, что в экспозицию вошли графические работы Бадуры Афганлы, собранные из различных коллекций. Впервые на выставке демонстрируются материалы из личного архива Бадуры Афганлы - рукописи и фотографии.

"Также мы презентуем прекрасную книгу, посвященную народной художнице, в которой отражена вся ее жизнь и творчество. Выражаю признательность автору издания Рафаэлю Гюльмамедли, который на протяжении долгих лет работал над книгой, собирал материалы", - добавила Меликова.

Заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева в своем выступлении на мероприятии отметила, что народная художница Азербайджана Бадура Афганлы свою жизнь посвятила искусству - созданию танцевальных и театральных костюмов, костюмов для кинофильмов. Она создала ценные работы и внесла незаменимый вклад в развитии этой сферы.

Севда Мамедалиева добавила, что при работе над книгой использовались личные дневники и записи Бадуры Афганлы. Было отмечено, что большой вклад в то, что книга издана и представлена общественности, внесли Эльдар Агамалов и Рафаэль Гюльмамедли.

Директор Бакинского центра искусств "Yeni Gallery", автор книги и куратор выставки Рафаэль Гюльмамедли отметил, что театральное искусство, кино, а также танцевальное искусство Азербайджана 20 века невозможно представить без творчества Бадуры Афганлы.

"До сих пор в постановке "Лейли и Меджнун" используются эскизы, которые в свое время создала Бадура Афганлы. Азербайджанский государственный ансамбль танца и другие танцевальные коллективы беря за основу эскизы Бадуры Афганлы создают свои костюмы. Поэтому мы должны передать будущим поколениям творческое наследие Бадуры Афганлы. В книге на более 400 страницах собраны самые ценные и значимые образцы из творческой деятельности народной художницы", - сказал он.

Прославленная танцовщица, хореограф-балетмейстер, педагог, кавалер орденов "Шараф" и "Шохрат", народная артистка Азербайджана Роза Джалилова подчеркнула, что с большой теплотой и любовью вспоминает Бадуру Афганлы. Рассказывая о творчестве художницы, Роза Джалилова добавила, что сценическими костюмами, созданными Афганлы, для танцевальных ансамблей восхищались не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Племянник Бадуры Афганлы, известный азербайджанский художник Эльдар Агамалов выразив признательность участникам мероприятия, пригласил гостей в экспозиционный зал, чтобы они смогли воочию увидеть эскизы Бадуры Афганлы, созданные для известных театральных постановок, фильмов, а также для танцевальных ансамблей.

Экспозиция выставки составлена из эскизов хранящихся в Бакинском центре искусств "Yeni Gallery", Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы, Азербайджанском национальном музее искусств, а также из личных архивов художницы.

Бадура Афганлы - одна из первых азербайджанских женщин-театральных художниц, народная художница Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджана. Она родилась 25 октября 1912 года в Баку. В 1931 году окончила Азербайджанский государственный художественный техникум.

С 1938 года по 1960 год Афганлы работала в Азербайджанском государственном драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). Здесь она создавала эскизы и оформляла такие спектакли как "Любовь и месть", "Ожидание", "Разоренное гнездо", "Фархад и Ширин", "Отелло", "Ширванская красавица" и многие другие. С 1960 года была художником-постановщиком по костюмам на киностудии "Азербайджанфильм". Бадура Афганлы создавала эскизы костюмов для ряда кинофильмов, среди них - "Сказание о любви", "Кура неукротимая", "Деде Горгуд", а также для танцевальных ансамблей и коллективов художественной самодеятельности.

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