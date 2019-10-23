В Баку прошел гала-вечер и церемония награждения победителей конкурса I am Jazzman, который прошел в рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Победителями и обладателями хрустальной статуэтки, а также призерами были объявлены: инструменталисты - первое место - Андрей Константинов (Россия), второе - Исмаил Зюльфюгаров (Азербайджан), третье - Давио Изикель Балседа Мена (Эквадор); вокалисты - первое место - Алина Залозна (Украина), второе - Орхан Махмудов (Азербайджан), третье - Араз Гумбатлы (Азербайджан).

Лучшие были выбраны по итогам трех туров. Обладатели первого места получили денежный приз в размере 1000 долларов, второго - 500 долларов, третьего - 200 долларов. Финалистам были также вручены дипломы. Куратор конкурса, джазовая вокалистка Эльнара Гасанли и директор проекта Лейла Эфендиева поздравили молодых исполнителей и пожелали им дальнейших творческих успехов.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

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