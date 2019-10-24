В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт французского квартета композитора, певицы, пианистки и гитаристки, лауреата международных конкурсов Джули Эриксен - Juli Erikssen Quartet, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Хотя сегодня джаз - мировое явление, на планете все же есть особые джазовые места. Париж - джазовая столица Европы, а Франция вторая страна после США, которая дала миру известных музыкантов. но сейчас именно Баку стал джазовой столицей, а француженка Джули не только обворожила всех своей красотой и лирическим вокалом, исполнением на различных инструментах, но и отношением к этому музыкальному жанру. Ведь джаз не приходит сам по себе. Инструментальная музыка еще не джаз. Самые самобытные, верные джазу серьезные импровизаторы всегда смотрели на него как на разновидность религии, космического самовыражения человеческого духа, подчеркивающего духовную чистоту и свободу личности, говорит Джули.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

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