В эфире популярного французского телеканала Mezzo вновь будет представлена концертная программа в исполнении народного артиста Азербайджана, известного пианиста, лауреата международных конкурсов Мурада Гусейнова. Об этом сообщает Trend со ссылкой на телеканал, передает Day.Az.

Концертная программа под названием "Осенняя соната" будет показана 25 октября в 22.30.

Напомним, что большое внимание общественности привлекло участие Мурада Гусейнова в передаче, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, ранее представленной на телеканала Mezzo. Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и известный российский скрипач Вадим Репин исполнили сонату и 24 прелюдии азербайджанского композитора. Данное выступление более 40 раз транслировалось на телеканале Mezzo, и было встречено поклонниками классической музыки с большим интересом.

Отметим, что на телеканале Mezzo 25 октября будет также продемонстрирована концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения Гара Гараева с участием Санкт-Петербургского филармонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солист - лауреат международных конкурсов, скрипач Максим Венгеров.

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