В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт азербайджанского коллектива Afgan Rasul Trio - Афгана Расула (фортепиано), Руслана Гусейнова (контрабас, бас-гитара) и Эльвина Баширова (ударные), а также пианиста Эльбея Мамедзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджанский джаз прогрессирует день ото дня. Этому в немалой степени способствует и проведение джазовых фестивалей в Баку, когда наши музыканты получают возможность, что называется, и себя показать, и на других посмотреть. Наши музыканты добиваются успехов на международной арене", - говорит лауреат международных конкурсов Афган Расул.

После выступления Afgan Rasul Trio Эльбей Мамедзаде, Руслан Гусейнов и Эльвин Баширов выступили с импровизациями с участием российского джазового саксофониста Андрея Константинова, который стал победителем среди инструменталистов конкурса молодых исполнителей I am Jazzman в рамках Baku Jazz Festival 2019.

Гостья фестиваля, известная азербайджанская джазовая певица Тарана Махмудова отметила, что такие мероприятия сближают народы и страны.

"Великий американский композитор и музыкант Дюк Эллингтон однажды назвал джаз неограниченным выражением полной свободы. А джазовый трубач Луи Армстронг сказал: "Если вы спрашиваете, что такое джаз, то вам этого никогда не понять". Я считаю правильными оба высказывания. Причем, джаз - это свобода самовыражения, но и сближает народы с разной культурой и традициями", - сказала Trend Тарана Махмудова.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

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