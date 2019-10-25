В Аллее почетного захоронения прошло мероприятие, посвященное памяти легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева, Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, заслуженный работник культуры Ильдырым Гасымов, советник посол России в Азербайджане Сергей Степанов, общественные деятели, представители культуры и искусства. К памятнику Муслима Магомаева были возложены цветы, была почтена память великого исполнителя.

На мероприятии было рассказано о жизни и творчестве Муслима Магомаева, имя которого золотыми буквами вписано в историю мировой культуры, развитие и пропаганду национальной музыки, подчеркнули его высокие человеческие качества.

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