В Музыкальном фестивале, посвященном 85-летию со дня создания Союза композиторов Азербайджана (СКА), который пройдет в Баку 25-28 октября, наряду с отечественными музыкантами примут участие представители Ирана, Турции, Израиля и Узбекистана, сказала сегодня на пресс-конференции председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фирангиз Ализаде отметила, что в рамках Музыкального фестиваля будут представлены не только концертные программы, но и проведены другие мероприятия, среди которых презентации книг и научная конференция под названием "Достижения азербайджанской музыкальной культуры за последние годы и ее перспективы".

"Программа Музыкального фестиваля - обширная, яркая и очень интересная. На концертах прозвучат сочинения, написанные композиторами за последние годы. В рамках фестиваля прозвучат до 100 произведений около 80 композиторов. Будет исполнено произведение, посвященное великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими", - добавила Ализаде.

Концертные программы будут представлены в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале камерной и органной музыки Филармонии, Концертном зале имени Узеира Гаджибейли СКА, Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова.

Открытие фестиваля состоится сегодня, 25 октября, на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. На вечере Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли выступит под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова. Торжественное закрытие фестиваля пройдет во Дворце Гейдара Алиева.

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