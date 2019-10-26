В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт Nils Berg & Music Music Music из Швеции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для специалистов "скандинавский джаз" - термин, не требующий пояснений: холодность, пронзительность, хрупкость и аскетичная красота. Nils Berg & Music Music Music - тот случай, когда в рецепт было добавлено достаточно истинной и естественной оригинальности, продемонстрировав в этот вечер оригинальность творческих идей.

Нильс Берг - один из самых влиятельных музыкантов в нордическом джазе. С квартетом Stoner он сделал себе имя, как в Швеции, так и за рубежом. В 2000 году выигрывает Jazzverk-2000, общенациональный конкурс для композиторов биг-бэндов. А в 2007 году получает престижную премию Jazz-in-Sweden. Его трио Nils Berg Cinemascope является ярким примером, где сочетаются джаз и видеоклипы музыкантов со всего мира, собранными с YouTube.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın