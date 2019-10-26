В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт Sekou Kouyate Group , сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гвинейский певец и виртуоз Секу Куяте считается одним из лучших игроков на африканском струнном инструменте под названием кора (21-струнная арфа). Секу Куяте говорит, что хочет выйти за пределы привычного восприятия коры - звук и устройство этого инструмента напоминают лютню или арфу, и он пользуется большой популярностью в Западной Африке уже на протяжении многих веков.

"Я хочу открыть путь для африканской музыки и моих собственных традиций, в то же время соблюдая условности. Кора уникальный инструмент, на котором можно играть джаз и блюз, и я первый добавил современные звуковые эффекты, например, педаль вау-вау, которая приносит звучанию особый колорит", - говорит Секу Куяте.

Ранее он был известен по сотрудничеству с Ба Сиссоко, Бликом Бэсси, Джо Дрисколлом, Роберто Фонсекой. После создания группы Sekou Kouyate и выпуска сверхудачного, награжденного множеством премий альбома Faya (в дуэте с нью-йоркским рэппером Джо Дрисколлом), Секу Куяте, наконец-то, занялся сольной карьерой. Записанный в Копенгагене альбом Sabaru (Терпение) подводит, в некотором роде, итог музыкальных поисков Секу, отражая весь мультикультурный спектр его увлечений - от классических западно-африканских традиций мандинго до современного хип-хопа, блюза, соула, фанка и джаза.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın