https://news.day.az/culture/1170013.html EMIN выступил с концертной программой перед тысячами поклонников - ФОТО - ВИДЕО
EMIN выступил с концертной программой перед тысячами поклонников - ФОТО - ВИДЕО
27 октября народный артист Азербайджана, известный певец и композитор EMIN выступил с концертной программой в Гяндже, в Парковом комплексе Гейдар Алиев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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