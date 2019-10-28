В концертной программе EMIN исполнил перед зрителями известные хиты, среди которых были песни "AMOR", "Нежная", "Синяя вечность", "Мой Азербайджан" и другие любимые зрителями песни.

Концерт был встречен с большим восторгом и овациями.

Зрители практически все песни исполнили вместе с певцом.

Отметив, что впервые выступает в Гяндже, EMIN поблагодарил фанатов за прекрасную атмосферу, царящую на концерте.

"Впечатления потрясающие. Я увидел, каким теплом горят глаза зрителей! Мы были вместе с людьми. Мне было очень приятно, что гянджинцы встретили нас так горячо", - сказал EMIN.