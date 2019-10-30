Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана, лауреат национальной премии "Хумай" Афаг Аббасова на днях стала обладательницей премии "Содружество дебютов", ежегодно присуждаемого победителям конкурса, проводимого в странах СНГ, за лучшее произведение, работу или достижение в области гуманитарного сотрудничества.

В беседе с Day.Az обладательница великолепного сопрано отметила, что испытывает чувство счастья и гордости, так как ей выпала честь принести премию в Азербайджан.

"Я очень благодарна Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за условиями, созданные для развития молодежи. Благодаря им мы с достоинством представляем свою страну в любом концертном или театральном зале мира, говорим свое слово своим исполнением, и нас всегда встречают овациями. Полученная мною премия "Содружество дебютов" - явное тому свидетельство. Я также благодарна за поддержку министерству культуры Азербайджана и руководству Азербайджанского театра оперы и балета", - сказала А. Аббасова.

Следует отметить, что Афаг Аббасова успешно выступает в ведущих партиях спектаклей Театра оперы и балета. Ее гастроли проходили в оперных театрах и концертных залах Беларуси, США, Германии, Австрии, Италии, Франции, Великобритании, Словакии, Сербии, Северного Кипра, России, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции.

Театральные критики и представители прессы зарубежных стран всегда восторженно отзываются о выступлениях Афаг Аббасовой, отмечая ее прекрасные вокальные данные, красивый тембр голоса, артистизм и сценическую внешность.

Ф. Агаларова

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