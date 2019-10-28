10 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им. С. Вургуна состоится премьера комедии "День сюрпризов" по пьесе Валерия Мухарьямова в постановке народного артиста Азербайджана Александра Шаровского.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, спектакль приурочен к юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, хореография - Рауля Турккан, ассистент режиссера - народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая.

В спектакле заняты: народные артисты Азербайджана Сафа Мирзагасанов, Евгения Невмержицкая, заслуженный артист Азербайджана Фуад Османов, артисты Театра Марина Литвиненко, Инна Имранова.

Н. Гасымова

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