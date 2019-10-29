https://news.day.az/culture/1170632.html В Харькове откроется Азербайджанский культурный центр
В Харькове откроется Азербайджанский культурный центр
В Харькове откроется культурное представительство Азербайджана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на SQ, сообщили 29 октября в ходе встречи мэра Харькова Геннадия Кернеса с послом Азербайджана Азером Худиевым.
Также на встрече шла речь о сотрудничестве в области туризма и участии азербайджанского бизнеса в украинской экономике.
"В ближайшее время мы планируем организовать в Украине экономический форум, чтобы найти реальные точки соприкосновения и подписать обоюдовыгодные контракты", - сказал Худиев.
Азербайджанский культурно-информационный центр откроется восьмого ноября.
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