30 октября начал работу Х съезд Союза композиторов Азербайджана (СКА).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на съезде был заслушан отчет председателя СКА, народной артистки Франгиз Ализаде.

Она рассказала об успехах, достигнутых в последние годы, осуществляемых проектах, государственной заботе о молодых талантах и др.

Было отмечено, что за отчетный период, охватывающий 2013-2019 годы, композиторы и музыковеды своим творчеством служили развитию азербайджанской музыкальной культуры, своими новыми произведениями достойно продолжили традиции национальной композиторской школы.

Было подчеркнуто, что современная азербайджанская музыкальная культура построена на основе очень богатой композиторской школы. Великий лидер Гейдар Алиев постоянно уделял внимание и заботу о композиторах и музыкантах. Эта высокая забота в настоящее время достойно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Было доведено до внимания, что произведения азербайджанских композиторов всегда вызывают большой интерес на международных музыкальных фестивалях, осуществляемых усилиями и по инициативе Первого вице-президента нашей страны Мехрибан ханум Алиевой.

Съезд продолжается выступлениями.

Отметим, что на съезде состоялись выборы в руководящие органы СКА, по результатам которых Франгиз Ализаде вновь стала председателем Союза.

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