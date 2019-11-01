https://news.day.az/culture/1171469.html Марат Башаров едет в Баку со спектаклем - ФОТО
Марат Башаров едет в Баку со спектаклем - ФОТО
28 февраля в 20:00 в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета пройдет показ спектакля "Идеальная игра".
Как сообщает Day.Az, постановка российского режиссера Владимира Устюгова "Идеальная игра" по пьесе "Вальс случая" популярного французского автора Виктора Аима впервые будет представлена бакинской публике.
Отметим, что в спектакле выступит известный российский актер Марат Башаров вместе с актрисой Региной Мянник.
Н. Гасымова
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