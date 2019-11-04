Человек осваивает разные профессии и усиленно работает, в первую очередь, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. И многим сложно понять людей, которые могут посвятить свою жизнь стезе, которая не позволяет много заработать. Одной из таких сфер, не приносящих деньги, стереотипно считается музыка, - вернее классическая музыка.

Чтобы искоренить этот стереотип из вашего сознания, Day.Az побеседовал с молодым дирижером Орханом Гашимовым, который рассказал, на что живут музыканты.

"Очень редко можно встретить людей, которых не интересуют деньги в профессии. Если говорить о музыкантах, то в их профессии все зависит от времени и труда, вложенных в профессию. Спустя время все равно твой труд приносит свои плоды", - сказал дирижер.

Орхан Гашимов отметил, что здесь все зависит и от того, какой музыкой ты занимаешься. Если ты пишешь и исполняешь поп-музыку, то ты можешь заработать быстрее и больше денег. Те же, кто занимается классической музыкой, должны потратить много времени. И редко кому везет сразу же стать известным и зарабатывать большие гонорары. Нужно выиграть какие-то престижные конкурсы, чтобы тебя заметили и пригласили выступать на концерты. Но и на конкурс может выйти не каждый.

"Профессия дирижера - самая высокооплачиваемая в музыке, но я ее выбрал не поэтому. Я захотел стать дирижером в 13 лет - тогда я имел очень слабое представление о том, что такое деньги. И не каждый из молодых дирижеров становится известным не в узких кругах и не в одной стране. Это очень редкий случай. Учитывая, что дирижер считается молодым лет до 40-а. Многие говорят, что это профессия второй половины жизни, потому что ты начинаешь ей учиться только на деле. В консерватории тебя учат, чтобы ты не "изобретал велосипед". Но настоящая учеба начинается после окончания консерватории. И если дирижер встает за пульт впервые лет в 18-20, то лишь к 40-а годам он набирает багаж опыта и становится настоящим дирижером. Если постоянно работать над собой, быть в поиске себя и быть внутри музыки, каждый раз стараться ее больше чувствовать и больше понимать, то это даст свои плоды, будет известность, и заработок будет повышаться", - признался Гашимов.

Самой тяжелой стезей в музыкальной сфере молодой дирижер назвал профессию композиторов. Так как их заработок зависит от заказов на произведения.

"В XVIII и начале XIX веков композиторы были при дворе, и помимо сочинения музыки к каждому приему, каждому торжеству, они занимали должность капельмейстеров (современный дирижер). То есть они все равно занимались другой музыкальной деятельностью помимо того, что писали музыку, даже несмотря на то, что у них были заказы. Также у них были ученики по теории музыки, фортепиано и т.д. Известным композиторам также помогали меценаты. В XX веке заказы композиторам поступали от советской власти. И, конечно же, они занимались преподавательской деятельностью, потому что заказы поступали не каждый день и не каждый месяц. Сейчас же композиторам еще труднее - они сами ищут заказчиков. Что касается остальных музыкантов, то они всегда нужны в оркестре, и, конечно же, они все преподают", - рассказал наш собеседник.

Ф. Агаларова

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